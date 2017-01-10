В Оше в ходе рейда демонтировано более 70 уличных прилавков

Городские власти южной столицы республики совместно с сотрудниками милиции провели рейд по выявлению точек незаконной уличной торговли.

В ходе проверки был произведен демонтаж более 70 уличных прилавков по улице Курманжан Датки от пересечения с улицей Навои до пересечения с улицей Ибраимова. Уличным торговцам выданы уведомления, чтобы они не торговали на тротуаре и не ставили на проезжей части дорог рекламных штендеров и других рекламных объектов.

Рейды будут проводиться на постоянной основе и по другим улицам города.