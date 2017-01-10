Жапаров обвинил правительство в плохих показателях КР в Doing Business

Депутат Акылбек Жапаров обвинил правительство в плохих показателях Кыргызстана в рейтинге в Doing Business. Такое мнение он выразил сегодня, 10 января, на заседании Комитета по экономической и фискальной политике.

По его словам, последние 2 года страна идет вниз по рейтингу Doing Business, однако административных мер со стороны правительства не видно. Doing Business – зеркальное отражение Кыргызстана на мировом рынке привлечения прямых иностранных инвестиций.

Также Жапаров был возмущен тем, что упали показатели привлечения инвестиций в страну и экспорта, хотя Кыргызстан вступил в ЕАЭС.

"Олег Михайлович (Олег Панкатов, вице-премьер КР - прим. vb.kg), вы должны лично контролировать этот рейтинг. Раньше вице-премьеры дважды в год проводили совещания по улучшению позиций в Doing Business, вы же курируете экономические вопросы", - сказал он.

Напомним, группа экспертов Всемирного банка ежегодно составляет рейтинг стран и оценивает условия для ведения бизнеса по 10 критериям. В этом году Кыргызстан в рейтинге Doing Business опустился на 8 позиций. В прошлом году республика занимала 67-е место среди 160 стран.