Сегодня: Аскаров обвинил Отунбаеву, провокаторы из Facebook, смерть в шахте

Вердикт по делу Аскарова огласят 17 января. Сегодня правозащитник, приговоренный к пожизненному заключению за убийство милиционера во время трагических событий 2010 года, вновь заявил о своей невиновности. Более того, Аскаров обвинил Розу Отунбаеву в том, что именно по приказу президента переходного периода ему был вынесен обвинительный приговор.

Дело Азимжана Аскарова было отправлено на новое рассмотрение в суд после вмешательства Комитета ООН по правам человека. Правда, международная организация потребовала от Кыргызстна его безоговорочного освобождения. Теперь сам Аскаров и его правозащитники, в том случае если ему не вынесут оправдательный приговор, намерен просить Комитет ООН принять резолюцию в отношении КР и провести новое международное расследование июньских событий.

В Facebook начали выявлять провокаторов. По просьбе депутата Карамушкиной ГКНБ провело проверку нескольких десятков аккаунтов в социальных сетях. Парламентарий потребовала принятия мер в отношении пользователей, которые систематически публикуют оскорбительные посты в адрес политического руководства Кыргызстана. Чекисты установили по IP-адресам, что большинство интернет-троллей пишут из-за границы. Территории их обитания - США, Турция, Южная Корея, Казахстан, Беларусь и Россия. Работа по нескольким десяткам аккаунтам продолжается.

Кстати, в ряде стран "испражнения" в социальных сетях приравниваются к оскорблениям, и их авторы привлекаются к ответственности. Если фейки или провокационные посты угрожают национальной безопасности государства, то их авторы могут быть приговорены даже к реальному тюремному сроку.

В Кыргызстане социальные сети в основном служат площадкой для сплетен среди тех, кому нечем заняться на работе. Но были и другие случаи, создавались группы юзеров для достижения вполне конкретных политических целей. Такие интернет-сообщества поддерживались НПО, они активно работали против вступления республики в Таможенной союз и ЕАЭС, продвигали гей-пропаганду, устраивали провокационные флешмобы и даже призывали людей выйти на митинги.

Пособники террориста, взорвавшего посольство КНР в Бишкеке засели в Стамбуле. В Турции состоялась встреча Чрезвычайных и Полномочных послов Кыргызстана и Китая. Беседа прошла на территории нашего внешнеполитического представительства.

Ибрагим Жунусов и Хонянг Ю обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых турецкой стороной, по задержанию лиц, причастных к организации подрыва посольства КНР в Бишкеке 30 августа. По имеющейся информации, пособники террориста скрываются в Стамбуле.

Напомним, в канун Дня независимости Кыргызстана, около 9.30 смертник, протаранив на авто ворота посольство Китая в Бишкеке, взорвал начиненную взрывчаткой машину. Террорист погиб на месте, двое сотрудников охраны посольства получили ранения.

Смерть в угольной шахте. Трагедия произошла в забое неподалеку от города Сулюкты Баткенской области. По данным пресс-службы МЧС, погиб подросток 2000 года рождения, на которого упал камень. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обращают внимание на то, что погибший вел добычу угля самовольно. Напомним, 16 декабря похожий трагический случай имел место в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Тогда в результате обвала в заброшенной шахте погибли два местных жителя, еще двое чудом уцелели.

На юге республики много заброшенных шахт, и население добывает в них уголь, которым обогревает свои дома, или продает на рынке. Несмотря на серьезную опасность, местные жители спускаются под землю, чтобы немного заработать или сэкономить на топливе.

Пьяные хулиганы разоружили группу быстрого реагирования и захватили оружие. Тревожный вызов поступил сегодня утром из интернет-клуба, где четверо неизвестных учинили дебош. Прибывшие сотрудники ГБР одного из частных охранных агентств были избиты и разоружены. Злоумышленники захватили два карабина "Сайга" и попытались скрыться.

Двоих из них удалось задержать по горячим следам. Компания из четырех человек разгуливала на пересечении улиц Панфилова и Медерова. Милиционеры погнались за хулиганами, у которых были карабины. Злоумышленники оказали активное сопротивление, но обошлось без стрельбы. При этом двум безоружным налетчикам удалось скрыться, но теперь установить их личности и задержать - дело техники.

За подкуп избирателей могут лишить свободы на 5 лет. Поправки, предусматривающие ужесточение наказания, одобрены профильным комитетом парламента. Так, если кандидат в президенты или депутаты, либо их помощники или доверенные лица будут уличены в попытке задобрить граждан финансовой помощью с целью получения голосов, теперь вполне могут оказаться за решеткой. Подкуп голосов или избирателей будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. сомов либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение ответственности за вмешательство в выборный процесс, давление на избирательные комиссии и прочие нарушения, препятствующие объективному волеизъявлению граждан. Законопроект, одобренный сегодня парламентским комитетом, направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.