Панкратов: СМИ виновны в негативном отношении к вступлению КР в ЕАЭС

Вице-премьер министр Кыргызстана Олег Панкратов обвинил СМИ в негативном отношении общества к вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Об этом он сказал сегодня на заседании Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы депутатов о сообщении СМИ про запрет на перевозку мясной и молочной продукции Кыргызстана.

Один из депутатов поинтересовался, почему в докладах правительства все хорошо, однако на деле радостных моментов мало.

На это Панкратов ответил, что есть много позитивных моментов во вступлении в ЕАЭС, однако СМИ гонятся за информацией, которая более покупаема. Из-за этого много внимания уделяется недоработанным моментам.

Также вице-премьер прокомментировал сообщения о перевозках товаров автомобильным транспортом. "Запрет на автомобильные перевозки касается только мясной и молочной продукции", - добавил он.

Он отметил, за годы независимости систему ветеринарного контроля практически полностью развалили. Сейчас приходится ее восстанавливать, чтобы соответствовать нормам ЕАЭС. "Кыргызскую систему ветеринарного контроля до сих пор не признали эквивалентной нормам стран ЕАЭС. Нашу мясную и молочную продукцию вообще нельзя провозить через Казахстан. А ветеринарная продукция занимает всего десять процентов от всего экспорта в страны ЕАЭС", - пояснил он.

По данным Панкратова, ранее товары не разрешались ни автомобильным и ни железнодорожным транспортом, однако на заседании Высшего евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге удалось договориться с Казахстаном по этому вопросу, в результате чего они разрешили провозить мясную и молочную продукцию железнодорожным транспортом.