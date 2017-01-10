В Аламудунском районе задержаны лица, подозреваемые в разбое

9 января в дежурную часть ОВД Аламудунского района обратился житель села Лебединовка. В заявлении указывалось, что 8 января, около 9-ти часов вечера в дом потерпевшего ворвались двое мужчин европейской внешности в масках. Злоумышленники избили 28-летнего хозяина жилища, под угрозой физической расправы потребовали отдать сотовый телефон и деньги, после чего "ночные гости" удалились.

На место происшествия выезжали участковые уполномоченные Аламудунского РОВД. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены лица, причастные к данному противоправному деянию. Принятыми мерами задержаны двое жителей села Нижняя Ала-Арча Аламудунского района: Б.Е., 1981 г.р., и М.В., 1997 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 "Разбой" УК КР. Начато расследование.

Как выяснилось, одним из "непрошеных визитеров" оказался бывший супруг сожительницы.