Каптагаев решил вмешаться в выборы мэра Бишкека

Бывший руководитель администрации переходного президента и одновременно экс-губернатор Иссык-Кульской области решил, что без его участия выборы мэра Бишкека будут неполноценными. Причем выступил Каптагаев в качестве активного агитатора и пропагандиста кандидата в градоначальники Нурдина Абдылдаева, который выдвинут от фракции горкенеша "Онугуу-Прогресс".

Расхвалив бывшего депутата Жогорку Кенеша от партии "Ак-Жол", Каптагаев выразил крайнее неуважение в отношении нынешнего и.о мэра Албека Ибраимова. В заявлении ныне безработного, распространенном некоторыми информагентствами, говорится: "Что касается Албека Ибраимова, то после его публичных признаний и подставы президента Алмазбека Атамбаева по участку земли, принадлежащему фирмам Максима Бакиева, к тому же на пустом месте получившего многомиллионную выгоду себе от продажи участка, не дает ему никаких морально-этических прав вновь баллотироваться. К тому же он будучи руководителем штаба СДПК практически провалил выборы в горкенеш, горожане не поддержали его".

На одном из сайтов это заявление размещено в рубрике бизнес-инфо, то есть выступление опубликовано на коммерческой основе. На другом ресурсе спич Каптагаева разместили в разделе "официально", там, видимо, полагают, что политические высказывания безработного являются жутко важным для страны событием. В любом случае интересно, если проплачена даже одна публикация, то из чьего кармана? Каптагаев сам раскошелился или рассчитался спонсорскими средствами, предоставленными партией "Онугуу-Прогресс"?

Так что вокруг выборов мэра Бишкека, которые, кстати, состоятся уже завтра, 11 января, закручивается некая интрига. Признаки использования грязных технологий уже есть. И прибегли к ним в последний момент, менее чем за сутки до голосования. То есть в тот день, когда любая агитация запрещена.

К слову, пламенный спич Каптагаева в пользу кандидата от "Онугуу- Прогресс" завершается недвусмысленными угрозами. "А если власти все-таки продавят его кандидатуру и он станет мэром, то все аукнется уже осенью, на президентских выборах, если не раньше", - подчеркивает бывший глава администрации переходного президента Отунбаевой.

В общем, на позицию мэра Ибраимова началось яростное наступление. И на выборе средств для достижения цели никто не заморачивается. Черный пиар с привлечением медийных лиц из прошлого - скорее всего, только первый шаг. Интересно, какой сюрприз готовит команда Абдылдаева на завтра?