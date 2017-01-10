Казахстанские операторы снизили цены на интернет для Кыргызстана

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Айдана Абдуваитова

ОАО "Кыргызтелеком" добилось понижения цен на интернет от казахстанских провайдеров. Об этом сообщили в компании.

В компании отметили, что казахские провайдеры будут предоставлять интернет по тарифам, установленным до июля 2016 года. Тогда стоимость интернета составляла $13,84 за 1 Мбит/с.

"С января 2017 года абоненты ОАО "Кыргызтелеком" получают качественный интернет без повышения абонентской платы", - отметили к компании.

Напомним, Генпрокуратура установила, что 1 августа председатель правления "Кыргызтелеком" Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией "G.К.S.G" о доступе к интернету на скорости 7 Гбит/с с ежемесячной абонентской платой каждой компании в размере $210 тысяч ($30 за 1 Мбит/с). Генпрокуратура возбудило уголовное дело на Ешеналиева по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций".

URL: http://www.vb.kg/353380
Теги:
Интернет, Кыргызтелеком
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