Ученые: Успешная карьера чревата психическими расстройствами

Мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются примерно четыре года. После этого работники привыкают к новой роли и их самочувствие улучшается. Об этом, как пишет Росбалт, рассказали ученые из Стокгольмского университета (Швеция).

Специалисты проанализировали данные 1400 мужчин и 2000 женщин. Примерно две трети участников в течение 2008-2014 годов не получали повышения.

Почти 700 добровольцев получили повышение один раз, 367 - два раза, 139 - три раза. Около 50 человек продвинулись вверх по карьерной лестнице четыре раза.

Участники ответили на вопросы о состоянии здоровья и депрессии. Как выяснилось, добровольцы, получавшие повышение за последние 2-4 года, чаще имели проблемы со здоровьем.

При этом у мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические. Однако через 4-8 лет после повышения состояние здоровья этих участников начинало улучшаться, передает The Daily Mail.