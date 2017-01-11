На Земле увидят взрыв от рождения сверхновой

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Группа астрономов из США предсказывает в 2022 году один из ярчайших взрывов сверхновой. Вспышка будет способна затмить сияние большинства звезд в галактике, сообщает Лента.ру со ссылкой на NPR.

Профессор Колледжа Кальвина Ларри Молнар (Larry Molnar) обратил внимание на двойную систему KIC 9832227 в созвездии Лебедя, которая представляет собой две звезды, вращающиеся вокруг друг друга. По его мнению, в 2022 году они столкнутся и во время образования сверхновой будет выпущено огромное количество света и энергии.

"Это будет резкое изменение в небе, которое сможет наблюдать любой человек, - отмечает Молнар. - Существует один шанс на миллион сделать прогноз такого взрыва. Раньше такого еще никто не делал".

Молнар следил за поведением KIC 9832227 с 2013 года. На основе того, что орбитальный период этих звезд составляет всего 11 часов и постепенно уменьшается, он выдвинул предположение о их скором столкновении. Это будет первый случай, когда астрономы смогут наблюдать последние несколько лет жизни звезд перед их слиянием.

URL: http://www.vb.kg/353382
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