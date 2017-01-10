Аэропорт "Манас" запретил провозить Samsung Galaxy Note 7

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ВБ

С 1 января 2017 года ОАО "Международный аэропорт "Манас" ввел запрет на провоз Samsung Galaxy Note 7 грузом, в багаже и/или ручной клади на борту самолетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По их информации, данное решение было принято аэропортовым комитетом по авиационной безопасности ОАО "МАМ".

Galaxy Note 7 - флагманская модель телефона, которую компания Samsung представила в августе прошлого года. В начале сентября Samsung объявила глобальный отзыв Galaxy Note 7 после того, как стало известно как минимум о 35 случаях самовозгорания телефонов.

Из-за опасности возгорания некоторые авиакомпании запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту и сдавать в багаж. Ряд других авиаперевозчиков разрешили проносить такие телефоны в салон самолета, но запретили их использовать и заряжать на борту.

URL: http://www.vb.kg/353385
Теги:
аэропорт
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