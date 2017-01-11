Очередной обвал угольной шахты в Сулюкте. Еще один погибший

В шахте "Раимберди" города Сюлюкта (Баткенской области) погиб местный житель, спустившийся под землю для добычи угля. По данным МЧС, накануне, около 14 часов произошел обвал, выбраться на поверхность мужчина уже не смог.

Вызванные на место спасатели обнаружили под завалами тело 49-летнего местного жителя, извлекли на поверхность и передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-службе МЧС.

Днем ранее, также в Сулюкте погиб 16-летний подросток , который добывал уголь в шахте самовольно.Его придавило камнем.