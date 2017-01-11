Страшнее Чикатило. Ангарский маньяк признался в убийстве 81 женщины

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В России бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил Попков, получивший прозвище "ангарский маньяк", признался в 81 убийстве и гордо похвастался тем, что превзошел даже известного Андрея Чикатило, совершившего 53 убийства.

Маньяк уже был приговорен к пожизненному заключению за 22 доказанных убийства, позже ему предъявили обвинения еще по 47 эпизодам. Отмечается, что преступления были совершены в 1994-2000 годах. Тела женщин, пропадавших в городе Ангарске, были обнаружены в различных районах Иркутской области.

При этом установить подозреваемого удалось только в 2012 году. После поимки Попков признавался в трех убийствах, однако следователи нашли доказательства его причастности и к другим преступлениям. После вынесения приговора маньяк сознался в новых преступлениях, из-за расследования которых его перевод в колонию был отложен. В общей сложности "ангарский маньяк" признался в 81 убийстве.

URL: http://www.vb.kg/353393
Теги:
Россия, убийство, преступление
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Комментарии
Болотбек
11.01.2017, 09:34

Ну и ну. Бывает же. Да его надо 22 года на костре поджаривать, причем публично.Нашел чем гордится.

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Карина Ергиева
11.01.2017, 09:56
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Комментариев: 554

Инфо старая. И передача была про это.

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