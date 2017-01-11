ООН: Афганистан – одна из самых опасных стран на Земле

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Афганистан по-прежнему – одно из самых опасных мест на Земле. Жители этой страны продолжают гибнуть, становятся внутренне перемещенными лицами и испытывают невероятные лишения. Об этом сообщают из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как сообщает Центр новостей ООН, в прошлом году число афганцев, нуждающихся в помощи, выросло на 13 процентов и на сегодняшний день составляет 9,3 млн человек.

В первые девять месяцев 2016 года жертвами конфликта в Афганистане стали 8 397 гражданских лиц. Причем число детей среди них выросло на 15 процентов. Большая часть гражданских лиц в Афганистане погибает в результате наземных военных операций, но многие, в первую очередь дети, становятся жертвами неразорвавшихся снарядов.

В 2016 году в стране было зарегистрировано рекордное количество вынужденных переселенцев. Только в ноябре свои дома покинули полмиллиона человек, более половины из них – дети. По сообщениям, они подвергаются насилию, в том числе сексуальному. Девочек насильно выдают замуж. Детей вынуждают работать.

Все больше афганцев голодает: в 20-ти из 34 провинций, масштабы недоедания превысили показатели чрезвычайной ситуации. 1,3 млн истощенных детей нуждаются в срочной медицинской помощи.

В стране более девяти миллионов человек не имеют доступа к медицинской помощи. В результате в Афганистане самый высокий в мире уровень материнской и детской смертности. В этой стране умирает 327 из 100 тысяч рожениц и 73 младенца из 1000 живорожденных.

URL: http://www.vb.kg/353394
Теги:
Афганистан, беженцы, конфликт
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