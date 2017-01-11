У кандидата на пост мэра Бишкека Ибраимова появилась своя группа поддержки

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ВБ

Кандидат на пост мэра Бишкека Албек Ибраимов может похвастаться своей группой поддержки. У главного входа мэрии собрались горожане, которые симпатизируют действующему градоначальнику.

Собравшиеся держат плакаты с лозунгами "Наш мэр Ибраимов!", "Городу и горожанам нужен Ибраимов", "Ибраимов – достойный мэр".

За порядком наблюдают несколько десятков милиционеров.

Напомним. Сегодня, 11 января, депутаты БГК выберут нового мэра города Бишкек. Выдвинуты два кандидата: коалицией большинства - исполняющий обязанности мэра Албек Ибраимов и оппозиционной фракцией "Онугуу-Прогресс" - Нурдин Абдылдаев.

URL: http://www.vb.kg/353396
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, Албек Ибраимов
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