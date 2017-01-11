Депутаты горкенеша спорят о необходимости повторного выступления кандидатов

Сегодня, 11 января, перед началом процесса голосования некоторые депутаты городского кенеша спорили о том, необходимо ли повторное выступление кандидатов на пост мэра Бишкека. Некоторые аргументировали это тем, что общественность и сами депутаты должны еще раз ознакомиться с программой претендентов.

"Вы видите, что происходит снаружи, там идет давление. Была встреча с фракциями, но там речь шла о направлении", - сказал Эмиль Садыков, депутат фракции "Онугуу-Прогресс".

Другая половина горкенеша выступила против, так как, по ее мнению, это может повлиять на ход выборов.

После получасовой полемики голосование началось.

Отметим, сегодня утром возле здания горкенеша собрались сторонники Албека Ибраимова. Они с плакатами скандировали в поддержку своего кандидата.

Напомним, на пост мэра баллотируются два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.