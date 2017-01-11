Депутаты горкенеша спорят о необходимости повторного выступления кандидатов

153  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 января, перед началом процесса голосования некоторые депутаты городского кенеша спорили о том, необходимо ли повторное выступление кандидатов на пост мэра Бишкека. Некоторые аргументировали это тем, что общественность и сами депутаты должны еще раз ознакомиться с программой претендентов.

"Вы видите, что происходит снаружи, там идет давление. Была встреча с фракциями, но там речь шла о направлении", - сказал Эмиль Садыков, депутат фракции "Онугуу-Прогресс".

Другая половина горкенеша выступила против, так как, по ее мнению, это может повлиять на ход выборов.

После получасовой полемики голосование началось.

Отметим, сегодня утром возле здания горкенеша собрались сторонники Албека Ибраимова. Они с плакатами скандировали в поддержку своего кандидата.

Напомним, на пост мэра баллотируются два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.

URL: http://www.vb.kg/353398
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  