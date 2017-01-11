Текебаев: Сам Путин говорит, что Кыргызстан не был готов вступить в ЕАЭС

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев предложил заслушать отчет правительства о ходе вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Такое предложение он внес сегодня, 11 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, необходимо заслушать информацию правительства, так как возникли проблемы в Кыргызстане при интеграции в ЕАЭС.

Депутат отметил, что вчера комитеты рассмотрели вопрос "Кыргыз темир жолу", который нанес урон бюджету Кыргызстана на $115 млн.

"Даже сам Путин говорит, что кыргызы не были готовы, предложил помощь и сказал, что Казахстан поможет. Главное, кто виноват? Их фамилии должны быть озвучены", - сказал Текебаев.

Он предложил, если есть фамилии виновных, назвать их и привлечь к ответственности.

Напомним, вчера на заседании комитета стало известно, что за три года ГП "НК "Кыргыз темир жолу" получило прибыль более 2,2 млрд сомов, из них всего 24 млн перевели в бюджет, а остальную сумму оставили на предприятии. Тем самым был нанесен ущерб бюджету государства минимум на $200 миллионов.