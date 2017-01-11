Текебаев: Сам Путин говорит, что Кыргызстан не был готов вступить в ЕАЭС

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Гулиза Авазова

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев предложил заслушать отчет правительства о ходе вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Такое предложение он внес сегодня, 11 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, необходимо заслушать информацию правительства, так как возникли проблемы в Кыргызстане при интеграции в ЕАЭС.

Депутат отметил, что вчера комитеты рассмотрели вопрос "Кыргыз темир жолу", который нанес урон бюджету Кыргызстана на $115 млн.

"Даже сам Путин говорит, что кыргызы не были готовы, предложил помощь и сказал, что Казахстан поможет. Главное, кто виноват? Их фамилии должны быть озвучены", - сказал Текебаев.

Он предложил, если есть фамилии виновных, назвать их и привлечь к ответственности.

Напомним, вчера на заседании комитета стало известно, что за три года ГП "НК "Кыргыз темир жолу" получило прибыль более 2,2 млрд сомов, из них всего 24 млн перевели в бюджет, а остальную сумму оставили на предприятии. Тем самым был нанесен ущерб бюджету государства минимум на $200 миллионов.

URL: http://www.vb.kg/353400
Теги:
Таможенный союз, ЕАЭС
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Комментарии
Мирлан
11.01.2017, 11:12

Конечно не был готов. Потому что не было никаких лабораторий, не было много чего. Но техническая сторона - это одно, самое главное Кыргызстан не был готов к союзу в промышленном плане. КР не понимает для чего вступили в союз. Потому,  что нету производства, чтобы пользоваться рынком союза.  

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Медет Осмоналиев
11.01.2017, 11:23
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Хоть раз Текебаев выступил против, когда обсуждался вопрос вступления в ЕАЭС? Так почему теперь он спекулирует этой темой?

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Арсен Pedарсен
11.01.2017, 15:50
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Ну а когда Кыргызстан былбы готов, никогда теке просто етим вопросом хочет компрометировать нынешнюю власть сомнения чтобы у народа были и етим самым толкает на революцию

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Snezhana Ivanova
11.01.2017, 16:38
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Медет Осмоналиев

Хоть раз Текебаев выступил против, когда обсуждался вопрос вступления в ЕАЭС? Так почему теперь он спекулирует этой темой?

К ЕАЭС Кыргызстан готовился присоединиться ещё при Джоомарте Оторбаеве.  Тот свою работу не завершил и сбежал позорно с поста.

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