Кыргызстан и Катар намерены сотрудничать по вопросам ГО и ЧС

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Государстве Катар Нуран Ниязалиев в городе Доха встретился с генеральным директором по делам гражданской обороны бригадным генералом Абдуллой бин Мохаммедом Аль-Суайди.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества между Кыргызской Республикой и Государством Катар в сфере гражданской обороны, защиты населения в кризисных ситуациях, преодоления последствий чрезвычайных событий природного характера и оказания гуманитарной помощи.

Бригадный генерал Абдулла бин Мохаммед Аль-Суайди проявил большой интерес к опыту кыргызстанских специалистов в ликвидации последствий стихийных бедствий, отметив их хорошую подготовку и высокий профессионализм, проявленный в ходе учений в мае 2016 года в Бишкеке.

По итогам встречи достигнута договоренность о разработке и подписании соглашения между профильными ведомствами Кыргызской Республики и Государства Катар о сотрудничестве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.