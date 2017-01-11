В Китае запретили игру Pokemon Go в целях госбезопасности

Власти КНР запретили лицензирование мобильной игры Pokemon Go, а также прочих игровых приложений, использующих технологию дополненной реальности, до выяснения степени их опасности для страны, передает Росбалт со ссылкой на Reuters и китайского медиарегулятора.

Утверждается, что опасные риски, по мнению Пекина, включают в себя "угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей".

Ранее стало известно, что разработчики Pokemon Go заблокировали возможность играть за рулем.