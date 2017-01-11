Максат Сабиров: Если государство не поможет, СЭЗ не будет работать

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Гулиза Авазова

"В Караколе СЭЗ функционирует с 1994 года, однако из 108 гектаров используется всего 3% субзоны. Если государство не поможет, то СЭЗ не будет работать", - такое заявление сделал депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров сегодня, 11 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, необходима поддержка государства, чтобы свободные экономические зоны в Кыргызстане начали работать как следует.

Отметим, сегодня парламент заслушал отчет заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, который отметил, что в Кыргызстане из 374 зарегистрированных предприятий СЭЗ работают около 100. Всего 95% изготовленных товаров в этих компаниях являются из предприятий Бишкека.

Помимо этого, предприятия на внутреннем рынке сбывают 36% товаров, остальные экспортируются.

Также он добавил, чтобы предприятия в регионах работали так же, как и в бишкекской СЭЗ, нужно выделить средства и создать условия, улучшая инфраструктуру.

URL: http://www.vb.kg/353405
Теги:
СЭЗ, экономика
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