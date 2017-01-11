Депутаты возмутились заявлением Минздрава, что мигранты распространяют СПИД

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Гулиза Авазова

Заявление заместителя министра здравоохранения Амангелди Мурзалиева о том, что мигранты распространяют ВИЧ/СПИД в Кыргызстане, возмутил депутатов.

В ходе пленарного заседания парламента чиновник сообщил, что в прошлом году было выявлено 42 человека зараженных ВИЧ/СПИДом, среди которых мигранты из Казахстана, России, Китая и других стран.

Однако такое заявление возмутило депутатов. В частности, лидер фракции "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев сказал, что мигранты кормят Кыргызстан. "Из-за безответственности правительства наши граждане вынуждены выезжать на заработки. У вас на руках нет статистики. Вы не знаете даже причину, почему так происходит", - добавил он.

Депутаты также высказались о не подготовленности замминистра здравоохранения к докладу.

Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроект по внесению изменений в Закон "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике".

URL: http://www.vb.kg/353413
Теги:
ВИЧ/СПИД, парламент, Минздрав
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Комментарии
Положительный статус
11.01.2017, 11:39

Кыргызстанцы будьте осторожны ,Екатеринбург, Москва,Челябинск ,Иркутск там настоящая эпидемия ВИЧ.не изменяет свои женам в Москве .всем здоровья !

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11.01.2017, 17:05

А что обижаться на правду. Основная часть болезней от мигрантов, потому что живут в россии в невыносимых условиях и нет доступа к врачам. И туберкулез и спид и гепатиты все оттуда.

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