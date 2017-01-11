Депутаты возмутились заявлением Минздрава, что мигранты распространяют СПИД

Кыргызстанцы будьте осторожны ,Екатеринбург, Москва,Челябинск ,Иркутск там настоящая эпидемия ВИЧ.не изменяет свои женам в Москве .всем здоровья !
Заявление заместителя министра здравоохранения Амангелди Мурзалиева о том, что мигранты распространяют ВИЧ/СПИД в Кыргызстане, возмутил депутатов.
В ходе пленарного заседания парламента чиновник сообщил, что в прошлом году было выявлено 42 человека зараженных ВИЧ/СПИДом, среди которых мигранты из Казахстана, России, Китая и других стран.
Однако такое заявление возмутило депутатов. В частности, лидер фракции "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев сказал, что мигранты кормят Кыргызстан. "Из-за безответственности правительства наши граждане вынуждены выезжать на заработки. У вас на руках нет статистики. Вы не знаете даже причину, почему так происходит", - добавил он.
Депутаты также высказались о не подготовленности замминистра здравоохранения к докладу.
Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроект по внесению изменений в Закон "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике".