Депутаты возмутились заявлением Минздрава, что мигранты распространяют СПИД

Заявление заместителя министра здравоохранения Амангелди Мурзалиева о том, что мигранты распространяют ВИЧ/СПИД в Кыргызстане, возмутил депутатов.

В ходе пленарного заседания парламента чиновник сообщил, что в прошлом году было выявлено 42 человека зараженных ВИЧ/СПИДом, среди которых мигранты из Казахстана, России, Китая и других стран.

Однако такое заявление возмутило депутатов. В частности, лидер фракции "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев сказал, что мигранты кормят Кыргызстан. "Из-за безответственности правительства наши граждане вынуждены выезжать на заработки. У вас на руках нет статистики. Вы не знаете даже причину, почему так происходит", - добавил он.

Депутаты также высказались о не подготовленности замминистра здравоохранения к докладу.

Отметим, сегодня парламент рассматривает законопроект по внесению изменений в Закон "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике".