Полный переход на ЦТВ в Кыргызстане произойдет 15 мая

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание.

Глава правительства отметил важность своевременной реализации мер в рамках Программы, подчеркнув, что переход на ЦТВ является одной из приоритетных задач государства по обеспечению информационной безопасности и доступа граждан к информации.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова сообщила, что полный переход страны на цифровое телерадиовещание в стране произойдет 15 мая. На сегодня цифровым телерадиовещанием охвачено 95% населения страны, которые могут принимать сигнал цифрового телерадиовещания. Она подчеркнула, что c переходом на ЦТВ жители всех регионов страны получат доступ к 13 телеканалам Социального пакета, перечень которых был утверждён постановлением правительства.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев также проинформировал, что в настоящее время функционирует республиканская горячая линия "1212", по которой граждане могут получить ответы на вопросы по переходу на ЦТВ. Он подчеркнул, что в целях своевременного подключения к цифровому телевизионному вещанию в труднодоступных отдаленных горных населенных пунктах при содействии местных властей будут установлены автоматические телевизионные ретрансляторы.

По итогам совещания премьер-министр поручил полномочным представителям правительства в областях взять под личный контроль реализацию Программы перехода на цифровое телерадиовещание в регионах страны, отметив персональную ответственность каждого.

URL: http://www.vb.kg/353414
Теги:
правительство, телевидение
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