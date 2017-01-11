Чиновник перепутал законопроекты, спикер просил праздновать НГ "чуть тише"

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков попросил членов правительства праздновать Новый год "чуть тише". Об этом он сказал сегодня, 11 января, на заседании парламента, где с несколькими законопроектами выступает заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Спикер с юмором отнесся к тому, что Абакиров перепутал с вопросом повестки дня заседания Жогорку Кенеша. В частности, вместо объявленного 8 вопроса на повестке дня о внесении изменений в Закон "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" он начал отвечать на 9-й, который является проектом закона "О свободных экономических зонах в КР".

Позже, депутатов возмутил еще один факт, что Абакиров сделал доклад по законопроекту, который ранее комитет по экономической и фискальной политике вернул на доработку.

Отчитавшись перед парламентариями, замминистра спросил у спикера, в каком чтении рассматривают законопроект "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства". На это Чыныбай Турсунбеков выразил недовольство отчетом докладчика.

"Я не пойму, либо вы после праздников не отошли, либо до сих пор спите. Изменения рассматриваются в первом чтении, а вы у меня спрашиваете, в третьем ли чтении. Докладчик сам не знает, о чем говорит и какой вопрос вносится на рассмотрение", - "подколол" ответчика Турсунбеков.

В свою очередь лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев спросил, какое революционное новшество несет в себе данный законопроект. Абакиров же ответил, что законопроект носит редакционный характер, его лишь приводят в соответствие.

Текебаев заявил, что перед референдумом президент Алмазбек Атамбаев обещал, что начиная с 1 января Кыргызстан для бизнесменов будет раем, и попросил представителей правительства вносить свои поправки в одном пакете.

"Получается так, что мы увеличиваем количество проверок и создаем трудности для бизнеса. Давайте уважать президента, есть же смысл в слове "рай", - сказал лидер парламентской фракции.