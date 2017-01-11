Албека Ибраимова избрали новым мэром Бишкека. Выборы проходили сегодня, 11 января.

За исполняющего обязанности градоначальника Албека Ибраимова проголосовали 29 депутатов. За Нурдина Абдылдаева проголосовали 12 депутатов. Против всех проголосовали двое.

Таким образом, большинством голосов Албек Ибраимов вновь избран мэром.

Напомним, на пост мэра баллотировались два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства, и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.

Албек Ибраимов был избран на пост мэра в феврале 2016 года на 9 месяцев. В декабре его полномочия истекли и он занимал должность в качестве исполняющего обязанности. Сегодня, 11 января, он был утвержден на пост большинством голосов депутатов. За него проголосовали 29 депутатов.