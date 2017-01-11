Албека Ибраимова избрали новым мэром Бишкека

863  5
Айдана Абдуваитова

Албека Ибраимова избрали новым мэром Бишкека. Выборы проходили сегодня, 11 января.

За исполняющего обязанности градоначальника Албека Ибраимова проголосовали 29 депутатов. За Нурдина Абдылдаева проголосовали 12 депутатов. Против всех проголосовали двое.

Таким образом, большинством голосов Албек Ибраимов вновь избран мэром.

Напомним, на пост мэра баллотировались два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства, и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.

Албек Ибраимов был избран на пост мэра в феврале 2016 года на 9 месяцев. В декабре его полномочия истекли и он занимал должность в качестве исполняющего обязанности. Сегодня, 11 января, он был утвержден на пост большинством голосов депутатов. За него проголосовали 29 депутатов.

URL: http://www.vb.kg/353418
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Албек Ибраимов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Роланд
11.01.2017, 13:25

Албек, когда закончишь тротуары в Тунгуче. И когда закончится дом, строители бросают мусор на головы людей проходящих по дороге. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Трамп
11.01.2017, 15:20

Уважаемый Мэр, 

Если возможно смените пожалуйста асфальтный покров по улице "Малдыбаева" и нужно осветить эту дорогу. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкекчанин
11.01.2017, 16:26

Первый Мэр чью работу видно... а не популизм... Спасибо вам за ваш труд... 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Агнесса Зыкова
11.01.2017, 16:46
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 6
Комментариев: 7

Онугуушник не был альтернативой.   Он написать обращение без нескольких грубых ошибок не смог.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айбек Толенов
11.01.2017, 18:48
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 5
Комментариев: 52

Агнесса Зыкова

Онугуушник не был альтернативой.   Он написать обращение без нескольких грубых ошибок не смог.

Они-эти два кандидата,как пара сапог похожи.Ведь и А.Ибраимов на предыдущем экзамене допустил грубейшие ошибки.Ну и вы далеко не ушли

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  