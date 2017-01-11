Автомойщик угнал автомобиль и врезался в железнодорожный столб

Удивительно трепетно относятся у нас к негодяям, которые вот так запросто могут испортить или уничтожить чужое имущество! А где имя и фото "героя"? Что значит "хотел покатать девушку"? Хотел? Купи и катай хоть 24 часа в сутки! Что за безответственное отношение! Почему бы не отправить влюблённого джигита в шахту, и пока не заработает на новую машину для пострадавших, не выпускать? Может остальным желающим это станет уроком? Или будем и дальше оберегать неустоявшуюся нервную систему растущего организма джентльмена?