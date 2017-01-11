Автомойщик угнал автомобиль и врезался в железнодорожный столб

Работник одной из автомоек столицы угнал автомобиль и врезался в железнодорожный столб. Об этом сообщили в Управлении патрульной милиции.

Инцидент произошел ночью 11 января на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова. Прибывшие на место сотрудники патрульной милиции обнаружили автомобиль "Хонда", который столкнулся со столбом. В ходе осмотра в салоне не было ни водителя, ни пассажиров. Со слов очевидцев, после ДТП вышли водитель с девушкой и скрылись, бросив автомобиль.

Сотрудникам милиции удалось задержать беглецов. Водителем оказался парень 1997 года рождения, которого доставили в Ленинское РОВД. Он рассказал, что работает на автомойке на улице Рыскулова. Автомобиль оставили для чистки, и работник захотел покатать на нем свою девушку. Позже хозяева автомобиля обратились с заявлением в милицию.

В настоящий момент ведется следствие.