Автомойщик угнал автомобиль и врезался в железнодорожный столб

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Глеб Куренев

Работник одной из автомоек столицы угнал автомобиль и врезался в железнодорожный столб. Об этом сообщили в Управлении патрульной милиции.

Инцидент произошел ночью 11 января на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова. Прибывшие на место сотрудники патрульной милиции обнаружили автомобиль "Хонда", который столкнулся со столбом. В ходе осмотра в салоне не было ни водителя, ни пассажиров. Со слов очевидцев, после ДТП вышли водитель с девушкой и скрылись, бросив автомобиль.

Сотрудникам милиции удалось задержать беглецов. Водителем оказался парень 1997 года рождения, которого доставили в Ленинское РОВД. Он рассказал, что работает на автомойке на улице Рыскулова. Автомобиль оставили для чистки, и работник захотел покатать на нем свою девушку. Позже хозяева автомобиля обратились с заявлением в милицию.

В настоящий момент ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/353420
Теги:
ДТП, угон, Бишкек, Патрульная милиция
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Комментарии
Водитель
11.01.2017, 12:18

Удивительно трепетно относятся у нас к негодяям, которые вот так запросто могут испортить или уничтожить чужое имущество! А где имя и фото "героя"? Что значит "хотел покатать девушку"? Хотел? Купи и катай хоть 24 часа в сутки! Что за безответственное отношение! Почему бы не отправить влюблённого джигита в шахту, и пока не заработает на новую машину для пострадавших, не выпускать? Может остальным желающим это станет уроком? Или будем и дальше оберегать неустоявшуюся нервную систему растущего организма джентльмена?

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фрунзе
11.01.2017, 12:52

Что такое железнодорожный столб? Покажите фото этого СТОЛБА.

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