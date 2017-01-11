В ЖК предложили создать единое окно по сбору справок для бизнеса

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Аида Джумашева

Для того чтобы предпринимателям облегчить сбор справок и разрешений, нужно разработать единое окно. Об этом сегодня, 11 января, в ходе заседания парламента заявил депутат от фракции "Кыргызстан" Максат Сабиров.

По его словам, бизнесмены жалуются на то, что для строительства того или иного здания нужно собрать множество разрешений от нескольких ведомств, что затрудняет привлечение инвестиций.

"От предпринимателей поступают жалобы о том, что когда они хотят построить здание или дом, им надо получить документы от теплосетей, архстроя, госстроя и других соответствующих госорганов. Если отечественные бизнесмены привыкли к этому, то инвесторы снова натолкнутся на коррупцию. Нужно создать единое окно, где можно будет получить разрешительные документы, начиная с акимов района до пожарной инспекции. Инвестор будет от этих ведомств зависеть, поэтому нужно создать условия для ускоренного получения документов путем единого окна", - сказал Сабиров.

В свою очередь спикер парламента Чыныбай Турсунбеков пообещал дать правительству поручение разработать соответствующие документы для обсуждения.

URL: http://www.vb.kg/353421
Теги:
бизнес, единое окно, парламент
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