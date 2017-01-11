Албек Ибраимов рассказал, как будет развивать Бишкек

Новоизбранный мэр Албек Ибраимов в течение 90 дней представит программу развития столицы. Об этом сегодня, 11 января, он сообщил на пресс-конференции после оглашения результатов выборов.

Ибраимов отметил, что в его программе большое внимание уделено вопросам парковки, общественного транспорта и социальному блоку. Касательно бюджета столицы градоначальник отметил, что он вырастет за счет неналоговых поступлений.

"Бюджет будет увеличиваться только за счет неналоговых поступлений. Налоговые поступления - это прерогатива правительства. На уровне мэрии мы будем решать вопрос в рамках своей компетенции", - сказал Ибраимов.

Также сейчас разрабатывается новая техкарта города.

"Разрабатывается новая техкарта. Территория города выросла, и в связи с этим мы берем тротуары на баланс города", - сказал мэр.

Новую структуру мэрии он представит в течение 10 дней.