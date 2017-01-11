Митинг в поддержку парка "Слоники" проходит у мэрии Бишкека

В поддержку парка "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни проходит митинг у столичной мэрии. Об этом сообщают очевидцы.

У здания муниципалитета собрались порядка 50 человек, которые хотят привлечь внимание городских властей.

"Общественный фонд "Городские инициативы" выступил с митингом в поддержку парка "Слоники", где застройщики получили разрешительные документы на аренду территории на 49 лет. Сейчас представители инициативной группы ждут приема вице-мэра. Кроме того, в настоящий момент подан иск в прокуратуру. Представители организации готовы идти до конца, чтобы отстоять детский парк", - сообщили "ВБ" присутствующие на митинге.

Напомним, ранее на сайте Change.org появилась очередная петиция от жителей Кыргызстана. На этот раз неравнодушные просят сохранить парк "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. В парке начали вырубать деревья и готовить землю для застройки.

Петиция адресована председателю Бишкекского горкенеша Алмазу Кененбаеву.