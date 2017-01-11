Барак Обама не смог сдержать слез во время своей прощальной речи

Президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез, сообщает BBC.

Как отмечается, Барак Обама выступал с прощальной речью в конгресс-центре "Маккормик-плейс" в Чикаго.

Он заявил, что хочет произнести речь не в Белом доме, а в Чикаго, "где все началось", - именно там он находился, когда получил известие о своей первой победе на президентских выборах в 2008 году.

Вместе с ним в конгресс-центр прибыли первая леди Мишель Обама и вице-президент Джо Байден с супругой.

В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США.

Обама также напомнил об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей", - подчеркнул он.

Слез Обама не сдержал, обращаясь с трибуны к своей жене Мишель: "На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой".

Первый чернокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году. Его преемник, республиканец Дональд Трамп уже обещал отменить некоторые реформы Обамы.

20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.