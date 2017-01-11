Албек Ибраимов не знал о митинге своих сторонников в день голосования

178  0
Айдана Абдуваитова

Митинг сторонников Албека Ибраимова в день голосования возле здания горкенеша стал для него сюрпризом. Так он прокомментировал проходившую во время голосования акцию на пресс-конференции после оглашения результатов выборов.

"Я не знаю зачем. Вы у них должны спрашивать зачем. Я это не организовывал. Я, как и вы, сидел в здании", - прокомментировал он.

При этом он добавил, что митинг не был согласован с городскими властями и был стихийным.

"Это не такой митинг, который требует предварительного согласования и разрешения от городских властей. Разрешения необходимы для проведения митингов на площадях и специальных местах. Здесь, я считаю, был стихийный митинг. Милиция находилась там и следила за общественным порядком", - сказал он.

Его оппонент – проигравший кандидат от оппозиционного блока Нурдин Абдылдаев отметил, что митинг был организован и оказал косвенное давление на решение депутатов. По его мнению, скандировавшие с утра люди не были жителями столицы.

"Видно, что их привезли откуда-то", - отметил он.

Отметим, с утра возле здания горкенеша собрались около 100 человек с плакатами. И во время голосования депутатов они под окнами продолжали скандировать "Наш мэр Ибраимов!", "Городу и горожанам нужен Ибраимов", "Ибраимов – достойный мэр".

URL: http://www.vb.kg/353425
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Албек Ибраимов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  