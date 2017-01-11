Албек Ибраимов не знал о митинге своих сторонников в день голосования

Митинг сторонников Албека Ибраимова в день голосования возле здания горкенеша стал для него сюрпризом. Так он прокомментировал проходившую во время голосования акцию на пресс-конференции после оглашения результатов выборов.

"Я не знаю зачем. Вы у них должны спрашивать зачем. Я это не организовывал. Я, как и вы, сидел в здании", - прокомментировал он.

При этом он добавил, что митинг не был согласован с городскими властями и был стихийным.

"Это не такой митинг, который требует предварительного согласования и разрешения от городских властей. Разрешения необходимы для проведения митингов на площадях и специальных местах. Здесь, я считаю, был стихийный митинг. Милиция находилась там и следила за общественным порядком", - сказал он.

Его оппонент – проигравший кандидат от оппозиционного блока Нурдин Абдылдаев отметил, что митинг был организован и оказал косвенное давление на решение депутатов. По его мнению, скандировавшие с утра люди не были жителями столицы.

"Видно, что их привезли откуда-то", - отметил он.

Отметим, с утра возле здания горкенеша собрались около 100 человек с плакатами. И во время голосования депутатов они под окнами продолжали скандировать "Наш мэр Ибраимов!", "Городу и горожанам нужен Ибраимов", "Ибраимов – достойный мэр".