Спикер поставил "двойку" замминистра экономики за плохой доклад

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 января, на заседании парламента депутаты в первом чтении рассматривают внесение изменений в Закон "О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике". Докладчиком выступает заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Однако спикер не смог ответить четко ни на один вопрос парламентариев. Спикер Чыныбай Турсунбеков поставил чиновнику "двойку" за плохой доклад. В свою очередь другие парламентарии попросили снять с повестки дня данный вопрос.

"Докладчик не готов, он ни на один из заданных вопросов не ответил. Такой законопроект принимать нельзя", - сказал Турсунбеков.

В итоге вопрос сняли с повестки дня.

URL: http://www.vb.kg/353427
Теги:
Минэкономики, парламент, экономика
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