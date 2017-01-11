Нурдин Абдылдаев намерен подать в суд из-за нарушений на выборах мэра

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Айдана Абдуваитова

Проигравший кандидат в мэры, выдвиженец от оппозиционного блока Нурдин Абдылдаев намерен подать в суд из-за нарушения процедуры голосования. Об этом он заявил журналистам после оглашения результатов выборов.

"Мы будем обращаться после консультации с юристами. Претензии будут основаны на том, что была фальсификация во время выборов, было давление на депутатов", - сказал он.

Он добавил, что информацией о подкупе депутатов должны заниматься правоохранительные органы.

"По подкупу я не могу точно сказать, этим должны заниматься правоохранительные органы. Но вы сами видели, что происходило", -сказал Абдылдаев.

Напомним, сегодня на выборах голосовали 43 депутата. 12 из них проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех. Перед началом голосования депутаты спорили о необходимости повторной презентации кандидатов, однако ТИК запретил это. В это время под окнами горкенеша около 100 человек активно скандировали лозунги в поддержку Ибраимова. Все это Абдылдаев считает нарушением процедуры чистого и прозрачного голосования.

URL: http://www.vb.kg/353429
Теги:
выборы, Албек Ибраимов, мэрия
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Комментарии
Марат Гизатулин
11.01.2017, 13:32
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то есть он сначала поздравил Ибраимова, пожал ему руку, а теперь претензии? что за двуличие? фу...

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Настасья Головченко
11.01.2017, 18:29
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Комментариев: 7

Марат Гизатулин

то есть он сначала поздравил Ибраимова, пожал ему руку, а теперь претензии? что за двуличие? фу...

Торобаев видимо переиграл ситуацию. Абдылдаев никто, подставное лицо.

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