Нурдин Абдылдаев намерен подать в суд из-за нарушений на выборах мэра

Проигравший кандидат в мэры, выдвиженец от оппозиционного блока Нурдин Абдылдаев намерен подать в суд из-за нарушения процедуры голосования. Об этом он заявил журналистам после оглашения результатов выборов.

"Мы будем обращаться после консультации с юристами. Претензии будут основаны на том, что была фальсификация во время выборов, было давление на депутатов", - сказал он.

Он добавил, что информацией о подкупе депутатов должны заниматься правоохранительные органы.

"По подкупу я не могу точно сказать, этим должны заниматься правоохранительные органы. Но вы сами видели, что происходило", -сказал Абдылдаев.

Напомним, сегодня на выборах голосовали 43 депутата. 12 из них проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех. Перед началом голосования депутаты спорили о необходимости повторной презентации кандидатов, однако ТИК запретил это. В это время под окнами горкенеша около 100 человек активно скандировали лозунги в поддержку Ибраимова. Все это Абдылдаев считает нарушением процедуры чистого и прозрачного голосования.