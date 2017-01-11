Депутаты Бишкекского горкенеша поздравили Ибраимова с повторным избранием

Сегодня, 11 января, во время внеочередного заседания депутаты Бишкекского горкенеша поздравили новоизбранного мэра Албека Ибраимова.

Албек Ибраимов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что продолжит работать по тому курсу развития столицы, который был утвержден в 2016 году.

"С уверенностью могу сказать, что нет сомнения в достижении поставленных целей, так как в 2016 году мы создали значительный задел на будущее и заложили системные изменения, которые должны быть продолжены в 2017 году и в последующих делах. Я приложу все усилия для устойчивого развития нашей любимой столицы в конструктивном сотрудничестве с депутатами, превратив столицу в красивый, зеленый, безопасный город", - сказал он.

В свою очередь, лидеры фракции высказали ему свои напутствия.

Албек Ибраимов получит мандат в течение 2-3 дней после того, как ЦИК утвердит протокол Бишкекской территориальной избирательной комиссии.

Напомним, Албек Ибраимов был избран на пост мэра в феврале 2016 года после ухода Кубанычбека Кулматова. Тогда его полномочия составляли 9 месяцев и с декабря он занимал пост в статусе исполняющего обязанности. Сегодня, 11 января, он был повторно избран мэром на следующие 4 года.