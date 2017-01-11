Члены президиума Академии наук выступают против оптимизации структуры НАН

Члены президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики выступили с заявлением об отзыве своих голосов, отданных на вопрос "Об оптимизации структур НАН КР" на заседании президиума НАН КР от 11 ноября 2016 года.

Ученые свои действия объясняют тем, что объединение ряда институтов НАН проведены механически, не учитывались профили, тематики и специфики институтов, игнорируя решения Бюро отделений, решения Комиссии по оптимизации структур НАН и мнений вице-президентов НАН и коллективов институтов.

"На следующем заседании президиума НАН ошибочность предыдущего решения подтвердил и сам президент НАН КР, проголосовав за отмену решений президиума об объединении институтов после многочисленных протестов коллективов институтов, митингов, интервью в газетах, обращения ученых к руководству и президенту страны", - говорится в заявлении членов президиума НАН.

Кроме того, отмечается, что на заседании президиума от 11 ноября президент НАН заявил, что ответственность берет на себя, и попросил членов президиума без обсуждения этих вопросов проголосовать за принятие новой структуры Академии наук.

"Упразднения должностей всех четырех вице-президентов, не оставляя даже одного вице-президента, и объединение институтов проведены в нарушение Закона "О Национальной академии наук КР" и её Устава, так как структуры НАН КР утверждены, а вице-президенты избраны на общем собрании НАН, являющемся высшим органом НАН КР, а президиум НАН - подотчетный орган перед общим собранием НАН КР", - отмечено в заявлении.

Отзывая свои голоса, члены президиума поддерживают последнюю позицию президента НАН КР за отмену решений президиума и выражают надежду, что президент НАН КР не изменит свою позицию.