В Бишкеке "умные" счетчики позволили снизить потери электроэнергии до 12%

176  0
ВБ

За прошлый год энергетики установили 59 451 счетчик АИИСКУЭ (автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учёта электроэнергии). Всего же по республике с 2012 года их было установлено 174 451.

Нацэнергохолдинг сообщает, что такие действия позволили значительно снизить потери электроэнергии. Так, если в 2012 году уровень потерь составлял 22,9%, то в 2015 году - 12,1%. Экономическая эффективность от внедрения "умных" счетчиков, исходя из средне-отпускного тарифа по г. Бишкек, составила 334,7 млн сомов.

Кроме того, на участках, где установлены счетчики АИИСКУЭ, сбор платежей составляет 100%, практически отсутствует дебиторская задолженность, улучшилось качество подаваемой электроэнергии, так как контролируется потребляемая мощность.

В настоящее время в результате установки "умных" счетчиков по г. Бишкек имеется возможность дистанционно прекратить подачу электроэнергии за несвоевременную оплату. Также дистанционно в режиме онлайн производится подключение. Минимизировались и контакты потребителей с контролерами.

Работы распределительными компаниями по республике по установке умных счетчиков продолжатся и в 2017 году.

URL: http://www.vb.kg/353435
Теги:
Северэлектро, счетчик предоплаты, энергетика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  