В Бишкеке "умные" счетчики позволили снизить потери электроэнергии до 12%

За прошлый год энергетики установили 59 451 счетчик АИИСКУЭ (автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учёта электроэнергии). Всего же по республике с 2012 года их было установлено 174 451.

Нацэнергохолдинг сообщает, что такие действия позволили значительно снизить потери электроэнергии. Так, если в 2012 году уровень потерь составлял 22,9%, то в 2015 году - 12,1%. Экономическая эффективность от внедрения "умных" счетчиков, исходя из средне-отпускного тарифа по г. Бишкек, составила 334,7 млн сомов.

Кроме того, на участках, где установлены счетчики АИИСКУЭ, сбор платежей составляет 100%, практически отсутствует дебиторская задолженность, улучшилось качество подаваемой электроэнергии, так как контролируется потребляемая мощность.

В настоящее время в результате установки "умных" счетчиков по г. Бишкек имеется возможность дистанционно прекратить подачу электроэнергии за несвоевременную оплату. Также дистанционно в режиме онлайн производится подключение. Минимизировались и контакты потребителей с контролерами.

Работы распределительными компаниями по республике по установке умных счетчиков продолжатся и в 2017 году.