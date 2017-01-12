Джордж Лукас построит музей "Звездных войн" в Лос-Анджелесе

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Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) музей нарративного искусства. Кинематографист подарит учреждению личную коллекцию экспонатов со съемок фантастической саги "Звездные войны", сообщает Лента.ру со ссылкой на The Los Angeles Times.

Лукас выделит на проект около миллиарда долларов. Среди экспонатов, которые режиссер отдаст музею, - оригинальная маска Дарта Вейдера и работы американского художника Нормана Роквелла.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти написал в Twitter, что музей нарративного искусства создаст тысячи новых рабочих мест.

Ранее режиссер планировал построить заведение в Чикаго, однако в ноябре 2014 года группа активистов под названием "Друзья парка" выступила против строительства музея в городе.

Изначально Лукас хотел открыть учреждение в Cан-Франциско, в парке-заповеднике по соседству со знаменитым мостом "Золотые ворота" и Калифорнийской академией наук, но получил отказ от администрации парка.

URL: http://www.vb.kg/353436
Теги:
кино, США
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