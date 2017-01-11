ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"

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Террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщает Интерфакс со ссылкой на радио "Машаль".

Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.

URL: http://www.vb.kg/353437
Теги:
терроризм, ИГИЛ
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Комментарии
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11.01.2017, 16:56

Глядишь, зло самоуничтожится. Только бы нормальных людей это не зацепило, а друг друга радикалы пусть мочат.

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