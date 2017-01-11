ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"

Глядишь, зло самоуничтожится. Только бы нормальных людей это не зацепило, а друг друга радикалы пусть мочат.
Террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщает Интерфакс со ссылкой на радио "Машаль".
Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.
Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.