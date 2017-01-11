ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"

Террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщает Интерфакс со ссылкой на радио "Машаль".

Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.