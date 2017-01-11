Кто нужен стране? Самые востребованные профессии в Кыргызстане

По данным Министерства труда и социального развития самыми востребованными специалистами на сегодня в Кыргызстане являются газоэлектросварщики, парикмахеры, операторы компьютера, повара, швеи и электромонтажники.

Как сообщает ведомство, на начало года на учете в службах занятости состояло более 84 тысяч человек по всему Кыргызстану, из них почти 56 тысяч имеют официальный статус безработных. Тем самым официальный уровень безработицы составляет 2,2% от общего числа экономически активного населения.

Службы занятости предлагают 43,8 тысячи вакантных мест, в числе которых преобладают рабочие специальности. На одно место претендуют 13 человек.

Кроме того, службы занятости отправили 7,1 тысячи человек на обучение, исходя из потребностей рынка труда. Обучение происходит по востребованным направлениям - газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник.