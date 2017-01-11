Оппозиция недовольна итогами выборов мэра Бишкека

Наскок на позицию мэра Бишкека со стороны оппозиции походил на истеричный навал с искусственно созданным ажиотажем, причем на пустом месте. Шансы возглавить столицу от кандидата от "Онугуу-Прогресcа" Нурдина Абдылдаева изначально были минимальные, даже нулевые. Поэтому оппоненты власти использовали эту ситуацию для обкатки технологий, которые, как они рассчитывают, могут им пригодиться на больших выборах: президента или депутатов парламента.

Изначально оппоненты власти использовали самый простой прием психологического давления. Бросили в народ примитивный лозунг: "Мы лучшие. Мы должны победить. У нас есть большие шансы!". Причем нужно обратить внимание на то, как кандидат Абдылдаев и все, кто ему активно подпевал, обращали свои призывы не к депутатам горкенеша, которые избирают мэра, а апеллировали к горожанам. Позиционировали себя как народные заступники, пытаясь таким образом воздействовать на общественное мнение.

К агитационной работе подключили даже Эмильбека Каптагаева, который на правах рекламы распространил в ряде СМИ заявление о своей поддержке Нурдина Абдылдаева. С чего бывший губернатор Иссык-Кульской области решил появиться на информационном поле с достаточно одиозным заявлением для горожан, видимо, так и останется загадкой. Хотя благодаря этому высветилась интересная связка. Абдылдаева поддержали Текебаев, Торобаев и Каптагаев. Чьи интересы могут стоят за этими людьми? Впрочем, в интернете об этом много писано.

Эта группа, создаваемая на базе бывшего временного правительства с привлечением молодых кадров, вероятнее всего, является ударной силой. Их цель - вернуться во власть любой ценой, их последний шанс - президентские выборы в 2017 году. Уж эти граждане точно никакими методами гнушаться не будут. Поэтому, с точки зрения стабильности в государстве, важно, что Албек Ибраимов сохранил пост мэра.

Весьма оригинально выглядело шоу с попыткой организовать дебаты в прямом телевизионном эфире. Строптивый бросает вызов, чтобы покривляться на фоне действующей политической фигуры. Только зачем это нужно мэру? Он и так каждую неделю сидит вечерами в телеэфире и отвечает на конкретные вопросы горожан. Кстати, таким образом многие проблемы Бишкека решаются. О чем полемизировать с Абдылдаевым, у которого нет даже программы действий?

Определенный ажиотаж оппозиции вокруг выборов создать все-таки удалось. Поползли слухи о том, что за голоса в пользу Абдылдаева будут платить, и якобы на эти цели щедрый спонсор выложил 300 тысяч долларов. Чтобы в корне изменить расклад, было достаточно подкупить депутатов 7-8. В этой ситуации ставка делалась, скорее всего, на членов фракций "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан". Но даже если некий соблазн и был, народные избранники устояли перед искушением.

Так как домыслы о подкупе и возможных фальсификациях только усиливались, сторонники Албека Ибраимова решили организовать митинг в его поддержку. Депутаты горкенеша голосовали за кандидатов в мэрии под скандирование десятков человек, которые выражали поддержку действующему главе муниципалитета. Почему-то такое проявление демократии и народного волеизъявления депутаты "Онугуу-Прогресса" расценили как попытку давления на депутатов горкенеша.

По итогам голосования были озвучены его вполне предсказуемые итоги. Депутаты поддержали мэра, которого уже видели в работе - 29 голосов отдано в пользу Ибраимова. Кандидат Абдылдаев сначала поздравил переизбранного градоначальника с победой, а потом заявил, что, возможно, подадут в суд.

Вот такая ветреная и морально неустойчивая оппозиция. Ребята скользкие и ненадежные. Если они не в состоянии достойно принять поражение по итогам голосования, в котором участвовали всего 43 человека и которое проходило на их глазах, то политики из них никудышные. Зато популисты отменные.