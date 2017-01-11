Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 38 человек

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Жертвами двойного теракта в Кабуле стали по меньшей мере 38 человек, около ста получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Афганистана. Мощные взрывы прогремели вчера во второй половине дня в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине города, где расположены здания парламента, министерств внутренних и иностранных дел, а также посольство России. Ответственность за эту атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан". По словам его представителя Забиуллы Муджахида, основной целью был микроавтобус с сотрудниками службы безопасности страны.

Взрывы прогремели один за другим с небольшим интервалом. Как утверждают очевидцы, сначала у входа в парламент, откуда стали выходить люди после встречи депутатов с избирателями, смертник привел в действие взрывное устройство. Секунды спустя на воздух взлетел заминированный пикап Toyota Corolla, стоявший на обочине дороги. Место происшествия сразу оцепила полиция, а раненых оказалось так много, что машины скорой помощи доставляли их в больницы на протяжении нескольких часов. Известно, что ранение получила женщина-депутат из провинции Герат.

Между тем вчера за два часа до терактов в афганской столице смертник взорвал себя в толпе в городе Лашкаргахе, столице южной провинции Гильменд. Местные власти сообщили о семи погибших. Ближе к вечеру двойной взрыв прогремел в гостинице в Кандагаре, где проходила встреча губернатора одноименной провинции и посла ОАЭ, посещавшего город. Погибли девять человек, шестнадцать получили ранения, в том числе губернатор и арабский дипломат.

URL: http://www.vb.kg/353441
Теги:
Афганистан, теракт
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