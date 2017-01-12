"Бишкекасфальтсервис" начал ямочный ремонт по "зимней" технологии

В Бишкеке начался этап зимнего содержания дорог. Так, "Бишкекасфальтсервис" проводит ямочный ремонт на участках дорог, требующих незамедлительного решения возникшей проблемы, не дожидаясь потепления. Уже осуществлен текущий ремонт на проспектах Манаса, Жибек Жолу, Чуй и улицах Абдрахманова, Кольбаева.

Сейчас ведется ремонт аварийных ям по улице Шабдан Баатыра.

Городские власти просят горожан предоставлять информацию о необходимости ремонта с фотографиями и точным названием улиц по каналам связи:

Служба 185, 1840, 0554182185.