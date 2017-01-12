В китайском цирке тигра связали, чтобы посетители фотографировались с ним

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Анонимный пользователь китайской видеоплатформы iQiyi опубликовал ролик об условиях, в которых держат амурского тигра в цирке в провинции Хунань. Дрессировщики связали животное таким образом, чтобы оно не могло поднять голову и двигаться. В это время посетители вместе с детьми садились на тигра и делали с ним фото. На видео обратило внимание издание The Independent, пишет TJournal.

В ролике слышно, как сотрудник цирка говорит матери с ребенком, что оседлать тигра - "здорово, ведь так вы защититесь от дьявола и принесёте в свой дом богатство". Бог богатства в Китае часто изображается в виде мужчины, сидящего на тигре.

По словам директора организации по защите животных в Великобритании (PETA) Элизы Аллен (Elisa Allen), дрессировщики запугали животное и "заставили тигра променять свободу на плен". Она также добавила, что на заднем плане видно клетку с медведем, ходящим по кругу, что показывает психологическую травму, которая часто наблюдается у животных в цирке.

Амурский тигр официально признан исчезающим видом. В дикой природе обитает около 540 особей, из которых 40 приходится на Китай. За последние 10 лет популяция вида выросла в два раза. В 2013 году китайские чиновники обратили внимание на ролик с издевательствами над другим амурским тигром в местном зоопарке.

URL: http://www.vb.kg/353444
Теги:
Китай, цирк
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