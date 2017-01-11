Кыргызстан и Пакистан готовы к сотрудничеству в широком формате

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ВБ

С 11 по 12 января в г. Исламабад (Исламская Республика Пакистан) под председательством министра экономики Кыргызской Республики Арзыбека Кожошева проходит 3-е заседание кыргызско-пакистанской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сопредседателем пакистанской части Комиссии выступил федеральный министр воды и энергетики Исламской Республики Пакистан Хаваджа Мухаммад Асиф.

В ходе заседания обсуждаются вопросы развития двусторонней торговли, установления сотрудничества в области текстильной промышленности, создания совместного предприятия по производству текстильных и кожаных изделий, совместной рабочей группы по промышленности, развития сотрудничества в области энергетики, банкинга и финансов, почтового сектора, а также регионального взаимодействия.

Достигнуты договоренности по налаживанию сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма и культуры, образования, науки и технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, информации и телерадиовещания.

Также, рассматриваются вопросы подписания Меморандумов о взаимопонимании в области продвижения экспорта и инвестиций.

URL: http://www.vb.kg/353448
Теги:
Пакистан, сотрудничество, экономика
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