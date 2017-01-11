В Кыргызстане весной этого года пройдет Неделя турецкого кино

В посольстве Кыргызской Республики состоялась встреча главы диппредставительства в Турции Ибрагима Жунусова с главным советником президента Турции Ялчыном Топчу. Во встрече также принял участие депутат Великого Национального Собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития Метин Гюндогду.

В ходе встречи Ялчын Топчу и Метин Гюндогду предоставили информацию о целях и деятельности культурно-образовательной Ассоциации "Национальная идея", в функционировании которой они принимают непосредственное участие, а также о прорабатываемых Ассоциацией культурно-гуманитарных проектах, в том числе о планируемом проведении Недели турецкого кино в Кыргызстане весной этого года.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Турции, а также вопросы активизации двусторонних отношений между Кыргызстаном и Турцией в различных сферах сотрудничества.

В ходе встречи, прошедшей в доброжелательной атмосфере, стороны пришли к единому мнению о необходимости поддержания тесных контактов по развитию сотрудничества.