В мэрии создан штаб по борьбе с незаконным строительством

Главы Госэкотехинспекции, Бишкекглавархитектуры, районных администраций, представители департамента судебных исполнителей, технических и инженерных служб города под председательством вице-мэра Бакытбека Дюшембиева решили обсудить вопросы улучшения взаимодействия структурных подразделений в области предотвращения и пресечения незаконного строительства объектов на территории города Бишкек.

По результатам обсуждений было принято решение образовать оперативный штаб. Таким образом, постановлением мэрии за № 1 2017 года образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории столицы.