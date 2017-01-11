В мэрии создан штаб по борьбе с незаконным строительством

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ВБ

Главы Госэкотехинспекции, Бишкекглавархитектуры, районных администраций, представители департамента судебных исполнителей, технических и инженерных служб города под председательством вице-мэра Бакытбека Дюшембиева решили обсудить вопросы улучшения взаимодействия структурных подразделений в области предотвращения и пресечения незаконного строительства объектов на территории города Бишкек.

По результатам обсуждений было принято решение образовать оперативный штаб. Таким образом, постановлением мэрии за № 1 2017 года образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории столицы.

URL: http://www.vb.kg/353454
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, строительство
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