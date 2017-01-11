Опрос "ВБ": с чего должен начать свою работу вновь избранный мэр Ибраимов?

Горожане просят вновь избранного мэра Албека Ибраимова создать бытовой комфорт в общественных местах столицы.

Сегодня, 11 января, Албек Ибраимов был вновь избран на должность мэра столицы. Депутатам горкенеша он заявил, что кардинальных изменений в его работе не будет и он продолжит ту стратегию, которую определил еще в 2016 году. В его программе большое внимание будет уделено вопросам парковки, общественного транспорта и социальному блоку. Программу развития столицы он представит в течение 90 дней, а новую структуру мэрии - в течение 10 дней.

В опросе "ВБ" горожане попросили градоначальника в первую очередь создать бытовой комфорт для горожан - наладить систематическую уборку улиц, вывоз мусора, своевременное отопление соцобъектов, озеленение и очистку общественных мест, в первую очередь остановок.

Однако некоторые опрошенные отнеслись довольно скептически к переизбранию Ибраимова и не ожидают положительных изменений в столице.

"Они только обещают. Хоть кого поставьте, хоть депутата или мэра, они все равно ничего не делают", - уверены они.

Напомним, Албек Ибраимов был избран на пост мэра в феврале 2016 года после отставки Кубанычбека Кулматова. Тогда его полномочия составляли 9 месяцев, и с декабря он занимал пост в статусе исполняющего обязанности, а сегодня был повторно избран на следующие 4 года.