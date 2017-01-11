Албек Ибраимов поблагодарил горожан за доверие

Избранный мэр Бишкека на своей официальной странице в социальных сетях поблагодарил бишкекчан за доверие и конструктивную критику. Кроме того, он сообщил, что "нет сомнения в достижении поставленных целей".

"Уважаемые горожане!

Сегодня депутаты бишкекского городского кенеша оказали высокое доверие, избрав меня мэром столицы.

Выражаю благодарность горожанам, которые оказывают поддержку работы мэрии. Ваша конструктивная критика, предложения по решению городских проблем продвигают нашу работу.

Хочу отметить, что нет сомнения в достижении поставленных целей, т.к. в 2016 году мы создали значительный задел на будущее и заложили системные изменения, которые должны быть продолжены в текущем и в последующих годах.

В конструктивном сотрудничестве с депутатами бишкекского городского кенеша, с участием горожан превратим Бишкек в современный, развитый город", - пишет Ибраимов в Facebook

Напомним, Албека Ибраимова избрали новым мэром Бишкека.

За исполняющего обязанности градоначальника Албека Ибраимова проголосовали 29 депутатов. За Нурдина Абдылдаева проголосовали 12 депутатов. Против всех проголосовали двое.

Таким образом, большинством голосов Албек Ибраимов вновь избран мэром.