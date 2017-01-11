Только позитив. За что кыргызстанцы могут сказать "спасибо"

Сегодня, 11 января, во всем мире празднуется один из самых "вежливых" праздников - Международный день "спасибо".

Праздник не утвержден ООН, но отмечается неформально. Он призван укрепить доброжелательные отношения людей и чувство благодарности.

В связи с этим "ВБ" решил вспомнить, с чем кыргызстанцам повезло и за что они могут быть благодарны.

Активная блогосфера

Социальные сети в Кыргызстане развиваются динамично и теперь это не только сервис для виртуального общения пользователей, но и площадка для решения социальных вопросов. Случайно сделанные фото, пост возмущения пользователя, призыв к флешмобу - все это мгновенно набирает популярность и в какой-то степени влияет на ход процесса.

Фото спящего на картоне трехлетнего Исхака, пропажа собаки мальчика с ДЦП в Военно-Антоновке, трата бюджетных средств госорганами, бай-манапские привычки чиновников, увольнение простой гардеробщицы Белого дома - все эти истории имели счастливый конец именно благодаря вмешательству блогосферы.

Активные горожане

Активные горожане на своем примере показывают, как один человек и одна идея могут изменить поведение многих, а их решительность пробивается сквозь бюрократию госорганов.

В начале апреля бишкекский учитель Куштар Мамыталиев начал кампанию против бескультурья "Түкүрбө - Не плевать!". В сентябре активисты провели акцию против остановки общественного транспорта в запрещенных местах "Идем на остановку!" В декабре Атай Садыбакасов на двух участках в центре города - на пересечении улиц Логвиненко и Токтогула и Логвиненко и бульвара Эркиндик - самостоятельно установил указатели на светофорах. Ринат Шамсутдинов на несколько дней подарил бишкекчанам бесплатный проезд в троллейбусах. И таких историй было много.

Скромные работяги

Рядовые работники предприятий и организаций изо дня в день выполняют ту часть работы, которую большинство не замечает, но которая важна в общем процессе. И имея небольшую зарплату, несколько одновременно начальников и вынося множество анекдотов и стереотипов о своей работе, они, тем не менее, продолжают ее выполнять.

Например, рядовые работники "Тазалыка" выполняют самую тяжелую работу - убирают город и в жару, и в холод, сталкиваясь с неприятными ситуациями. В начале января горожанин заставлял убирать собственные экскременты работников "Тазалык". Но несмотря на все эти обстоятельства они продолжают изо дня в день убирать столицу и их можно назвать и санитарами и настоящими патриотами столицы. А работники "скорой" и вовсе в любое время дня и ночи работают в стрессовых условиях и даже сами становятся жертвами агрессивных пациентов.

Красивая природа

С чем кыргызстанцам повезло однозначно, так это с природой нашей страны. Да, политики навевают уныние и разочарование, экономические показатели неутешительны, социальные проблемы вызывают страх за будущее, а туристический сервис плох, но в глазах иностранцев все эти проблемы незначительны. Они вновь и вновь возвращаются в Кыргызстан и бесконечно восторгаются захватывающими дух снежными вершинами гор, живописные лугами и кристально чистыми озерами.

Например, американский путешественник Скотт Тернер посвятил блог своему путешествию в Кыргызстане, а малайзиец Захарис Хузайма и вовсе вдохновился на документальный фильм.