Только позитив. За что кыргызстанцы могут сказать "спасибо"

845  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 января, во всем мире празднуется один из самых "вежливых" праздников - Международный день "спасибо".

Праздник не утвержден ООН, но отмечается неформально. Он призван укрепить доброжелательные отношения людей и чувство благодарности.

В связи с этим "ВБ" решил вспомнить, с чем кыргызстанцам повезло и за что они могут быть благодарны.

Активная блогосфера

Социальные сети в Кыргызстане развиваются динамично и теперь это не только сервис для виртуального общения пользователей, но и площадка для решения социальных вопросов. Случайно сделанные фото, пост возмущения пользователя, призыв к флешмобу - все это мгновенно набирает популярность и в какой-то степени влияет на ход процесса.

Фото спящего на картоне трехлетнего Исхака, пропажа собаки мальчика с ДЦП в Военно-Антоновке, трата бюджетных средств госорганами, бай-манапские привычки чиновников, увольнение простой гардеробщицы Белого дома - все эти истории имели счастливый конец именно благодаря вмешательству блогосферы.

Активные горожане

Активные горожане на своем примере показывают, как один человек и одна идея могут изменить поведение многих, а их решительность пробивается сквозь бюрократию госорганов.

В начале апреля бишкекский учитель Куштар Мамыталиев начал кампанию против бескультурья "Түкүрбө - Не плевать!". В сентябре активисты провели акцию против остановки общественного транспорта в запрещенных местах "Идем на остановку!" В декабре Атай Садыбакасов на двух участках в центре города - на пересечении улиц Логвиненко и Токтогула и Логвиненко и бульвара Эркиндик - самостоятельно установил указатели на светофорах. Ринат Шамсутдинов на несколько дней подарил бишкекчанам бесплатный проезд в троллейбусах. И таких историй было много.

Скромные работяги

Рядовые работники предприятий и организаций изо дня в день выполняют ту часть работы, которую большинство не замечает, но которая важна в общем процессе. И имея небольшую зарплату, несколько одновременно начальников и вынося множество анекдотов и стереотипов о своей работе, они, тем не менее, продолжают ее выполнять.

Например, рядовые работники "Тазалыка" выполняют самую тяжелую работу - убирают город и в жару, и в холод, сталкиваясь с неприятными ситуациями. В начале января горожанин заставлял убирать собственные экскременты работников "Тазалык". Но несмотря на все эти обстоятельства они продолжают изо дня в день убирать столицу и их можно назвать и санитарами и настоящими патриотами столицы. А работники "скорой" и вовсе в любое время дня и ночи работают в стрессовых условиях и даже сами становятся жертвами агрессивных пациентов.

Красивая природа

С чем кыргызстанцам повезло однозначно, так это с природой нашей страны. Да, политики навевают уныние и разочарование, экономические показатели неутешительны, социальные проблемы вызывают страх за будущее, а туристический сервис плох, но в глазах иностранцев все эти проблемы незначительны. Они вновь и вновь возвращаются в Кыргызстан и бесконечно восторгаются захватывающими дух снежными вершинами гор, живописные лугами и кристально чистыми озерами.

Например, американский путешественник Скотт Тернер посвятил блог своему путешествию в Кыргызстане, а малайзиец Захарис Хузайма и вовсе вдохновился на документальный фильм.

URL: http://www.vb.kg/353457
Теги:
скорая помощь, социальные сети, экология, активисты
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  