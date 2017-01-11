Казахстан расширил перечень товаров, которые можно провозить из КР в РФ

105  0
ВБ

Казахстан расширит перечень молочной, мясной и рыбной продукции, которую можно провозить из Кыргызстана в Россию через территорию Казахстана.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, в ответ на официальное письмо кыргыстанского кабмина поступило письмо за подписью замминистра сельского хозяйства Казахстана Аскара Мырзахметова.

В документе сообщается, что перемещение готовой молочной, мясной и рыбной продукции кыргызских предприятий, включенных в реестр предприятий Евразийского экономического союза, осуществлялось и будет осуществляться в прежнем режиме, то есть всеми видами транспорта.

В целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным 14 группам товаров (готовая молочная, мясная и рыбная продукция) казахстанская сторона с 1 января 2017 года расширила перечень на 86 дополнительных групп товаров. Из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров - в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Данная группа товаров относится к категории товаров животного происхождения, не подвергавшихся обработке.

Таким образом, все отечественные предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом.

Вместе с этим Министерство сельского хозяйства Казахстана вновь подтверждает свою готовность по расширению списка предприятий Кыргызстана в реестре предприятий Евразийского экономического союза.

Прикрепленные файлы
URL: http://www.vb.kg/353459
Теги:
Казахстан, правительство, Россия, экспорт, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  