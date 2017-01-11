Казахстан расширил перечень товаров, которые можно провозить из КР в РФ

Казахстан расширит перечень молочной, мясной и рыбной продукции, которую можно провозить из Кыргызстана в Россию через территорию Казахстана.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, в ответ на официальное письмо кыргыстанского кабмина поступило письмо за подписью замминистра сельского хозяйства Казахстана Аскара Мырзахметова.

В документе сообщается, что перемещение готовой молочной, мясной и рыбной продукции кыргызских предприятий, включенных в реестр предприятий Евразийского экономического союза, осуществлялось и будет осуществляться в прежнем режиме, то есть всеми видами транспорта.

В целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным 14 группам товаров (готовая молочная, мясная и рыбная продукция) казахстанская сторона с 1 января 2017 года расширила перечень на 86 дополнительных групп товаров. Из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров - в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Данная группа товаров относится к категории товаров животного происхождения, не подвергавшихся обработке.

Таким образом, все отечественные предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом.

Вместе с этим Министерство сельского хозяйства Казахстана вновь подтверждает свою готовность по расширению списка предприятий Кыргызстана в реестре предприятий Евразийского экономического союза.