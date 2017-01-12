Все нидерландские поезда теперь ездят на энергии ветра

Нидерландские поезда с начала 2017 года ездят на энергии ветра, сообщает Медуза со ссылкой на The Guardian. Годом ранее благодаря ветряным электростанциям передвигались две трети поездов.

Нидерланды планировали полностью обеспечить поезда энергией ветра в 2018 году. Им удалось опередить план: в стране построили новые электростанции. Раньше Нидерланды закупали электроэнергию у соседних стран.

Каждый день самая крупная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen перевозит 600 тысяч человек.

Больше всех в мире ветряной энергии вырабатывает Китай. В России (включая Крым) расположены десять ветряных электростанций. Они вырабатывают энергии в 35 раз меньше, чем в Нидерландах. Россия не рассматривается отдельно в отчете Global Wind Report.