Все нидерландские поезда теперь ездят на энергии ветра

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Нидерландские поезда с начала 2017 года ездят на энергии ветра, сообщает Медуза со ссылкой на The Guardian. Годом ранее благодаря ветряным электростанциям передвигались две трети поездов.

Нидерланды планировали полностью обеспечить поезда энергией ветра в 2018 году. Им удалось опередить план: в стране построили новые электростанции. Раньше Нидерланды закупали электроэнергию у соседних стран.

Каждый день самая крупная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen перевозит 600 тысяч человек.

Больше всех в мире ветряной энергии вырабатывает Китай. В России (включая Крым) расположены десять ветряных электростанций. Они вырабатывают энергии в 35 раз меньше, чем в Нидерландах. Россия не рассматривается отдельно в отчете Global Wind Report.

URL: http://www.vb.kg/353460
Теги:
Нидерланды, энергетика
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