Президент Мексики вновь отказался платить за стену на границе с США

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь категорически отверг возможность финансирования строительства стены на границе с США. В Мексике никогда не согласятся с тем, что противоречит "нашему достоинству как страны и нашему достоинству как мексиканцев", цитирует его DW c ежегодной встречи с мексиканскими послами.

По словам Энрике Пенья Ньето, очевидно, что у Мексики "имеются некоторые разногласия" с будущей администрацией США, "например, по теме стены, за которую Мексика, конечно, не будет платить". В то же время правительство Мексики будет стараться сохранить "хорошие отношения с США и их президентом", цитирует слова Пенья Ньето агентство AFP.

Мексика будет стремиться к такому торговому соглашению с США, которое гарантирует безопасность инвестиций, и отвергает любые попытки воздействия на инвесторов "на основании страха и угроз", подчеркнул Пенья Ньето, коснувшись возможного пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), обещанного избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, Пенья Ньето призвал Трампа пресечь контрабанду оружия из США в Мексику и остановить финансовые потоки, связанные с организованной преступностью. Высылка из США мексиканцев-нелегалов, о которой также говорил Трамп, должна осуществляться гуманным способом, отметил президент Мексики.

В сентябре 2016 года после встречи с Пенья Ньето, Дональд Трамп утверждал, что строительство стены на границе обсуждалось за закрытыми дверями, но финансовый вопрос не затрагивался. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

URL: http://www.vb.kg/353464
Теги:
США, Мексика
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